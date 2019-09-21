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  3. Ağrı kesici kanını maviye çevirdi

Ağrı kesici kanını maviye çevirdi

Ağrı kesici kanını maviye çevirdi

ABD’nin Rhode Island eyaletinde, 25 yaşındaki bir kadın diş ağrısı için eczaneden anestezi etkisi yapan ağrı kesici aldı, kanı koyu mavi renge dönüştü.

Doktorlar ‘methemoglobin’ hastalığı teşhisi koydu. Nadiren görülen ve bazen ölümcül olabilen rahatsızlık, vücutta oksijen oranının yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanıyor. Kanı maviye dönüşen kadının eczaneden reçetesiz satın aldığı ilacın içerisinde diş ağrılarını hafifletmek için ‘benzocaine’ maddesi bulunuyor.

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