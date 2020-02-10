Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0018
  • 6,579
  • 303.548
  • 120849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Afrin'in merkezinde Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda yoldan geçen sivillerden en az dördü yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandi.

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA


Serenay ve Cem aşkı tam gaz! Atina tatilinden yeni kare
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
'Kasa sağlam ellerde'
Ünlü çiftten 450 bin TL'lik yeni karavan
Sıla, Demet Akalın'ı neden sildi? İlk kez konuştu
<p>Olay, geçen sene 15 Ağustos´ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi´ndeki apartm

Komşusu Genç Kızı Döven Kadın Öğretmene 2 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Edirne'de göz kamaştıran "Süper Ay" görüntüleri

Adlliyeyi havaya uçuracaklardı! Korkunç plan deşifre oldu: Bomba düzeneği ele geçirildi