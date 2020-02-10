Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afrin'in merkezinde Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda yoldan geçen sivillerden en az dördü yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandi.

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA