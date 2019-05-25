Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'daki selde 21 kişi öldü

Afganistan'daki selde 21 kişi öldü

Afganistan'daki selde 21 kişi öldü

Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakan Yardımcısı Muhammed Eslem Siyasi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Herat, Gur ve Gazne vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin arasında çocuk ve kadınların bulunduğunu ifade eden Siyasi, 221 evin tahrip olduğunu belirtti.

Siyasi, ayrıca bazı yolların, tarla ve su kanallarının da zarar gördüğünü vurguladı.

Siyasi, sel nedeniyle evlerinden olan yüzlerce ailenin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1 günde 1 milyon kişi izlemişti! Şimdi ise kuzeni Tolga ile birlikte gönülleri fethetti
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Ramazanda daha çok soruyoruz bu soruyu: ´Acaba bu akşam ne pişirsem? <br> Dr. Ayça Kaya 3 lezzetli

İftarda Ne Pişirsem? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya’daki bir ahırda bulundu

Babasının anısını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli görenleri şaşırtıyor