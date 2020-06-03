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  3. Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:24 | Son Güncelleme:

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

Son Dakika Haberleri.. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argistan'ın Huşk Rod bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Barikzey, patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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