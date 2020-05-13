Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9813
  • 7,5957
  • 383.436
  • 100494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da yine Taliban saldırısı: 4 korucu hayatını kaybetti

Afganistan'da yine Taliban saldırısı: 4 korucu hayatını kaybetti

Afganistan'da yine Taliban saldırısı: 4 korucu hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşt-i Kale ilçesinin Nev Abad köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini aktaran Esir, 4 korucunun da yaralandığını bildirdi.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 2 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

AA


Drone ile ekmek gönderdi...

Drone ile ekmek gönderdi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk 101 2. sezon fragmanı geldi mi?

BİM'e bugün neler geliyor?