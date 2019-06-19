Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği saldırıda emniyet müdürü hayatını kaybetti

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar'in evine doğru giderken Gulvan köyünde militanların saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda Emniyet Müdürü Tandar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.

Aryen, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

(AA)