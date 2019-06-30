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  3. Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Maruf ilçe merkezine bomba yüklü 4 araçla düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Taliban militanlarınca Maruf ilçe merkezini kontrole almak için bomba yüklü 4 araçla kaymakamlık binası yakınında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. Bombalı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 27 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi. Han, bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada 21 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Kandahar İl Başkanı Haşim Durani, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 8'inin seçim komisyonu çalışanları olduğunu vurguladı. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 57 askerin öldüğü iddia edildi.

(AA)

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