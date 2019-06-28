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  3. Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin öldüğü bildirildi.

Gazne İl Şura Vekili Gulam Sahi Zabuli, basına yaptığı açıklamada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade eden Zabuli, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıkları, 35 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.  

(AA)

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