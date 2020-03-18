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  3. Afganistan'da Taliban militanlarının bombalı saldırısında 2 kişi öldü

Afganistan'da Taliban militanlarının bombalı saldırısında 2 kişi öldü

Afganistan'da Taliban militanlarının bombalı saldırısında 2 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh-Cüzcan otoyolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir askerle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadid, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

AA


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