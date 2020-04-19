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Afganistan'da Taliban çatışması! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban çatışması! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 9 korucu hayatını kaybetti.

Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgara'nın Dalan köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

İkbali, çatışmada 9 korucunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını söyledi.

Çatışmada, Taliban'ın da kayıp verdiğini ifade eden İkbali, militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


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