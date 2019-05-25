Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da şiddetli yağış çok sayıda can aldı

Afganistan'da şiddetli yağış çok sayıda can aldı

Afganistan'da şiddetli yağış çok sayıda can aldı

Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor’da etkili olan şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor’da 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maddi zararın büyük olduğu bölgede 100’den fazla evin ve tarım alanlarının tahrip olduğu aktarıldı. Ghor Valisi Ghulam Nasir Khazih, uluslararası ve ulusal yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'nin son halini görenler tanıyamıyor!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Ramazanda daha çok soruyoruz bu soruyu: ´Acaba bu akşam ne pişirsem? <br> Dr. Ayça Kaya 3 lezzetli

İftarda Ne Pişirsem? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya’daki bir ahırda bulundu

Babasının anısını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli görenleri şaşırtıyor