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Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 8 ölü

Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 8 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği Sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Çarsiha bölgesi, Hoca Bahaddin ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

(AA)

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