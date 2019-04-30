Afganistan'da polis aracına saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif belediyesi binası önünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Adil, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA)