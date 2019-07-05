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Afganistan'da pazar yerine havan mermisi düştü: 14 ölü

Afganistan'da pazar yerine havan mermisi düştü: 14 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesindeki pazar yerine havan mermisi isabet etmesi sonucu 14 sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Sabzpoş'un merkezindeki pazar yerine birkaç havan mermisi fırlattığını söyledi. Faryab Devlet Hastanesi Başhekimi Naim Musammim, havan saldırısında 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, 48 sivilin yaralandığını açıkladı. Musammim, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

AA

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