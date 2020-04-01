Afganistan'da patlama: En az 7 ölü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlama, ülkenin Helmand bölgesindeki Nahr-i-Saraj şehrinde meydana geldi ve patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı patlamada, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu belirtildi.