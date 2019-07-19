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Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da, Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

"Tolo News"in haberine göre, kaynaklar, bazı öğrencilerin sınava girmek için üniversite kampüsünün dışında beklediği sırada patlama meydana geldiğini belirtti. 

Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını bildirdi. Görgü tanıkları, üniversitenin yakınında gerçekleşen patlamanın ardından 2 aracın alev aldığını aktardı. 

Kabil polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bölgeye yerleştirilen manyetik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği bildirildi.  Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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