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Afganistan'da hava operasyonunda 7 sivil öldü

Afganistan'da hava operasyonunda 7 sivil öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Katab Hil köyünde Taliban'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Bağlan Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlan'ın Katab Hil köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonunun devam ettiği belirtildi. Operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğu ifade edilen açıklamada, 7 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırıda ayrıca çok sayıda Taliban militanının öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA

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