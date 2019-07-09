Afganistan'da hava operasyonunda 7 sivil öldü

Bağlan Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlan'ın Katab Hil köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonunun devam ettiği belirtildi. Operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğu ifade edilen açıklamada, 7 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırıda ayrıca çok sayıda Taliban militanının öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA