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Afganistan'da çatışma: 3 ölü, 9 yaralı

Afganistan'da çatışma: 3 ölü, 9 yaralı

Afganistan'ın Gor vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gor Valisi Gulam Nasır Hazi, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Devletyar ilçesinde Taliban'a karşı düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada üç güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hazi, 9 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Hazi, çatışmada 23 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Vali Hazi, operasyon sonucu Taliban kontrolündeki birkaç köyün temizlendiğinin altını çizdi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

AA


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