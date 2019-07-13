Afganistan'da bombalı saldırıda ölü ve yaralılar var

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 2 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)