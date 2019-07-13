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  3. Afganistan'da bombalı saldırıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'da bombalı saldırıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'da bombalı saldırıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 polisin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 2 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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