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  3. Afganistan'da bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:21 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 polisin hayatını kaybettiğini belirten Ruhani, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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