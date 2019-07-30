Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Afgan medyasına göre, Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, "İspinbuldek ilçesine bağlı Genç bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı." dedi. Ahmedi, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralıların İspinbuldek ve Kandahar hastanelerine sevk edildiğini kaydetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA