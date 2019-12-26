Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı.
Saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, üç askerin de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan iki gün önce de militanların Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmişti.
AA