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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, üç askerin de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan iki gün önce de militanların Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmişti.

AA


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