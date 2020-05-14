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  3. Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz şehrinde askeri kampın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

203. Tunder Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Gardiz şehrindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.

Mumand, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'i asker 19 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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