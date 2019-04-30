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  3. Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda 22 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüte ait 4 mühimmat deposunun da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, örgüte destek verdiği gerekçesiyle 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

(AA)

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