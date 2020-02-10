Afganistan'da 19 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın Kuner vilayetinin Savkai ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 19 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
Kuner Valisi Abdul Gani Muasammim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Savkai'nin Dive Gul bölgesindeki mevzilerine hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.
Aralarında 3 Özbekistan, 4 Pakistan vatandaşının bulunduğu 19 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Musammim, operasyonların devam edeceğini kaydetti.
AA