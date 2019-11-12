Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı

Afganistan´da Taliban ve DEAŞ terör örgütleri eylemleri sebebiyle uzun bir süredir gerilimler devam ederken, Ghani, söz konusu uzlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası ortaklarımızın yardımlarıyla yakaladığımız ve bir süredir Bagram´da Afgan hükümetinin gözetimi altında tutuklanan üç Taliban üyesini şartlı olarak serbest bırakmaya karar verdik."

Varılan anlaşmaya göre 2016 yılında kaçırılan ABD ve Avustralyalı 2 profesöre karşılık, 3 üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacak.

DHA