Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8731
  • 6,4819
  • 278.928
  • 99169.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Zarifi, basına yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi.

Sayılan oyları internet üzerinden sunucuya kayıt yaptıklarını ifade eden Zarifi, söz konusu sistemin defalarca siber saldırıya uğradığını belirtti.

Zarifi, kritik bir dönemde yapılan siber saldırıları önlemek için ciddi uğraş verdiklerini kaydetti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Nusaybin´de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye´nin Kamışlı taraf

YPG´li Teröristler Gazetecileri Hedef Aldı... Yaralılar Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı