Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5709
  • 6,2136
  • 255.211
  • 102106
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken 2 bin 446 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) raporuna göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken 2 bin 446 kişi yaralandı. Rapora göre, yılın ilk yarısındaki 3 bin 812 ölüm ve yaralanmanın yüzde 37’si hükümet ve koalisyon güçlerinin saldırılarında gerçekleşti. Taliban başta olmak üzere hükümet karşıtı gruplar da kayıpların yüzde 52'sine sebep oldu.

NATO VE HÜKÜMET GÜÇLERİNİN SALDIRILARINDA 717 KİŞİ ÖLDÜ

Ölü ve yaralı sivil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı. Bu dönemde hükümet ve NATO güçlerinin saldırılarında 717 sivil hayatını kaybederken 680 sivil yaralandı. Operasyonlarda ülke genelinde 144 kadın ve 327 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin oranının da geçen yıla göre yüzde 39 arttığına vurgu yapıldı. Yılın ilk yarısında hava saldırılarında 150'si çocuk olmak üzere 519 sivil öldü veya yaralandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Mustafa Sadal ile ilişkisini bitirmişti! Eski sevgilisine geri döndü
Yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize
Tatlıtuğ çifti tatilde
Hazal Kaya doğacak çocuğunun ismini açıkladı!
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), Şubat 2018’

Çin´den ABD´ye Büyük Gözdağı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları