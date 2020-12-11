Afgan gazeteci Malala Maiwand'a arabada suikast

Saldırıda Afgan gazeteci Malala Maiwand’ın içinde bulunduğu aracın sürücüsü de öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı. Enikass TV’de haber spikerliği yapan ve bir tartışma programı sunan Maiwand’a ateş açan saldırganların kaçtığı açıklandı. Bir sivil toplum aktivisti olan Maiwand, daha önce ülkede kadın gazeteci olmanın zorluklarını dile getirmişti.