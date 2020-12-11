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11 Aralık 2020 Cuma 00:04 | Son Güncelleme:

Afgan gazeteci Malala Maiwand'a arabada suikast

Afgan gazeteci Malala Maiwand'a arabada suikast

Afgan gazeteci Malala Maiwand Celalabad'da arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıda Afgan gazeteci Malala Maiwand’ın içinde bulunduğu aracın sürücüsü de öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı. Enikass TV’de haber spikerliği yapan ve bir tartışma programı sunan Maiwand’a ateş açan saldırganların kaçtığı açıklandı. Bir sivil toplum aktivisti olan Maiwand, daha önce ülkede kadın gazeteci olmanın zorluklarını dile getirmişti.    

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