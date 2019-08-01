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  3. Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Aden'de emniyet merkezine saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de emniyet merkezini hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker öldü, 20 asker yaralandı.

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. 

Yemen makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AA

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