Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu

Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said’in de aralarında bulunduğu kabine üyelerinden yaralanan olmadı. Başbakanın ve bakanların ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildiği belirtildi.



Aden Havalimanı’nda yaşanan patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Haberin Özeti

'de, aralarında Yemen Başbakanı'in de bulunduğu yeni hükûmetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada,'nın terminalindemeydana geldi.• Patlamada en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.• Herhangi bir kabine üyesinin yaralanmadığı bildirildi.