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  • Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu
30 Aralık 2020 Çarşamba 13:58 | Son Güncelleme:

Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu

Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu
AA

Yemen'de yeni hükûmetin kabine üyelerini taşıyan uçağın ülkeye iniş yaptığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi.

4 dakika önce
14:51

Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said’in de aralarında bulunduğu kabine üyelerinden yaralanan olmadı.

Başbakanın ve bakanların ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildiği belirtildi.

57 dakika önce
13:58

Aden Havalimanı’nda yaşanan patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Haberin Özeti

Yemen'de, aralarında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said'in de bulunduğu yeni hükûmetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi.

DETAY
• Patlamada en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.
• Herhangi bir kabine üyesinin yaralanmadığı bildirildi.
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