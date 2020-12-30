30 Aralık 2020 Çarşamba 13:58 | Son Güncelleme:
Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu
AA
Yemen'de yeni hükûmetin kabine üyelerini taşıyan uçağın ülkeye iniş yaptığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi.
4 dakika önce
14:51
Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said’in de aralarında bulunduğu kabine üyelerinden yaralanan olmadı.
Başbakanın ve bakanların ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildiği belirtildi.
57 dakika önce
13:58
Aden Havalimanı’nda yaşanan patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
DETAY
• Patlamada en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.
• Herhangi bir kabine üyesinin yaralanmadığı bildirildi.