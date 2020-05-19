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  3. Açılan okullarda vaka patlaması! 70 öğrenci bir günde hastalandı

Açılan okullarda vaka patlaması! 70 öğrenci bir günde hastalandı

Açılan okullarda vaka patlaması! 70 öğrenci bir günde hastalandı

Fransa'da okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi. Bu öğrencilerin okulları tekrar kapatıldı.

Fransa’da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, ülke genelinde 11 Mayıs’ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19’a rastlandığını belirtti. Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

TEDBİRLER SIKIYDI

Fransa’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart’ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs’ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Dün açılan ortaokulda ise maske kullanımı zorunlu oldu.


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