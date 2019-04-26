AB'ye 20 bin çocuk sığınmacı başvurdu

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, AB'ye sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuk sayısı, geçen yıl 2017'e göre üçte bir oranında düştü.

Buna göre, AB'ye 2017'de 31 bin 400 çocuk sığınmacı uluslararası koruma başvurusu yaparken, bu rakam 2018'de 20 bine geriledi. Başvuruların, 2015'te patlak veren "göç krizi" dönemi öncesine gerilediği, 2014'te üye ülkelere başvuru yapan sığınmacı çocuk sayısının 23 bin 100 olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, başvuru yapanların yüzde 86'sının erkek olduğu tespit edilirken, yüzde 16'sının Afgan, yüzde 10'unun Eritreli, yüzde 7'sinin Pakistan ve Suriyeli, yüzde 6'sının da Gine ve Iraklı olduğu belirtildi.

EN FAZLA BAŞVURU ALMANYA VE İTALYA

Almanya yüzde 21'lik bir oranla en fazla refakatsiz çocuk sığınmacı başvurusu alan ülke olarak ön plana çıkarken bunu İtalya (yüzde 20), İngiltere (yüzde 15) ve Yunanistan (yüzde 13) takip etti.

(AA)