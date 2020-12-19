AB'nin yardımı 4.5 yılda geldi

Avrupa Komisyonu, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar euro tutarında bir fon oluşturacağını taahhüt etmiş ve ardından 18 Mart 2016 tarihinde yapılan ikinci zirvede ise bu fonun tükenmesi durumunda ek 3 milyar euro daha sağlayacağını açıklamıştı. Fonun tamamının 2019 yılı sonuna kadar ödenmesi kararlaştırılmasına rağmen, son 3 milyarlık dilim geçtiğimiz hafta, proje bazlı olarak serbest bırakıldı. AB’nin söz verdiği 6 milyar eurodan bu güne kadar toplam harcama 3 Milyar 91 milyon euro oldu. AB’den alınması beklenen toplam tutar 2 milyar 801 milyon euro. Edinilen bilgiye göre, AB geçtiğimiz hafta daha önce taahhüt ettiği son dilimi de proje bazlı olarak serbest bıraktı.

TÜRKİYE’DEN 40 MİLYAR DOLAR GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıllarda sık sık AB’yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirmiş, Türkiye’nin ülkedeki 3.6 milyon sığınmacı için 40 milyar dolarlık harcama yaptığını vurgulamıştı.

İHTİYAÇLARA GÖRE KALEMLER



AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Temel İhtiyaçlar ve Koruma Sektörü kapsamında toplam 1 milyar 707 milyon euro mülteciler için harcandı. Bugüne kadar bazı alanlarda yapılan harcamalar özetle şöyle:

Eğitim sektörü: Toplam fon tutarı 1 milyar 455 milyon euro.

Sağlık sektörü: Toplam 781 milyon Euro.

Sosyo ekonomi sektörü: Toplam fon tutarı 934 milyon euro.

Göç yönetimi sektörü: Toplam fon tutarı 106 milyon euro.