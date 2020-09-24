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  • ABD'yi karıştıracak iddia: Biden'ın oğlu Hunter'a Rusya'dan 3.5 milyon dolarlık havale
24 Eylül 2020 Perşembe 16:21 | Son Güncelleme:

ABD'yi karıştıracak iddia: Biden'ın oğlu Hunter'a Rusya'dan 3.5 milyon dolarlık havale

ABD'yi karıştıracak iddia: Biden'ın oğlu Hunter'a Rusya'dan 3.5 milyon dolarlık havale
DHA

ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden'ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı'nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi.

ABD başkanlık ve kongre seçimlerine gün sayıyor. 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi parti, Demokrat parti başkan adayı Joe Biden ile ilgili rapor yayınladı. Raporda, ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı'nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, raporda, Joe Biden'in ABD’li bir avukat ve yatırım danışmanı olan oğlu Hunter Biden’ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019’da hayatını kaybeden eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un milyarder eşi Elena Baturina’dan 2014 yılında 3.5 milyon para aldığını duyurdu.

Raporda Hunter Biden'e gönderilen 3.5 milyon dolarlık banka havalesinin detayları da yer aldı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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