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  • ABD'ye ciddi uyarı: Türkiye'nin PKK hassasiyeti hafife alınıyor
09 Aralık 2020 Çarşamba 00:03 | Son Güncelleme:

ABD'ye ciddi uyarı: Türkiye'nin PKK hassasiyeti hafife alınıyor

ABD'ye ciddi uyarı: Türkiye'nin PKK hassasiyeti hafife alınıyor

ABD Kongresi Türk Dostluk Grubu ve Türk Miras Vakfı tarafından Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri paneli düzenlendi.

Washington’da düzenlenen Türk-Amerikan ilişkileri panelinde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, bazı NATO üyelerinin Türkiye’nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG terör örgütünden dolayı hissettiği tehdidi “hafife aldığını” söyledi. Çonkar, yeni ABD Başkanı Biden ve yönetiminin dikkate alması gereken diğer bir konunun da FETÖ elebaşı ve üyelerinin ABD’de barındırılmaması olduğunu vurguladı. 

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