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19 Aralık 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

ABD'nin silahları Peşmerge'ye döndü

ABD'nin silahları Peşmerge'ye döndü
- OSMAN NURİ CERİT

ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği silahlar, Türkiye'den sonra Sincar'da Peşmerge'ye karşı kullanmaya başladı.

Bağdat hükümeti ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında varılan anlaşmayla terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılması kararı alındı. Örgüt, bu karar üzerine bölgede Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılara başladı. PKK’nın bu saldırılarda, ABD’nin verdiği ağır silahları kullandığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu Suriye’den Irak’a geçmek isteyen bir grup PKK’lı, Peşmerge’ye ait bir kontrol noktasında çatışmaya girdi ve 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 peşmerge öldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK’nın Suriye üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığınıbelirtti. Terör örgütü ABD’den aldığı silahları Türk askerine karşı da kullandığı belgeleri ile ortaya konmuştu. 

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