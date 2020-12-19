ABD'nin silahları Peşmerge'ye döndü

Bağdat hükümeti ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında varılan anlaşmayla terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılması kararı alındı. Örgüt, bu karar üzerine bölgede Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılara başladı. PKK’nın bu saldırılarda, ABD’nin verdiği ağır silahları kullandığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu Suriye’den Irak’a geçmek isteyen bir grup PKK’lı, Peşmerge’ye ait bir kontrol noktasında çatışmaya girdi ve 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 peşmerge öldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK’nın Suriye üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığınıbelirtti. Terör örgütü ABD’den aldığı silahları Türk askerine karşı da kullandığı belgeleri ile ortaya konmuştu.