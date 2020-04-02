ABD'nin sağlık sistemi alarm veriyor: Sigortasız koronavirüs hastalarına çıkarılan fatura dudak uçuklattı

Koronavirüs pandemisinin yeni merkez üssü haline gelen ve çizdiği grafikle Çin, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri kısa sürede geride bırakan ABD’nin sağlık sistemi alarm vermeye devam ediyor.

CNBC’de yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi görmesi gereken sigortasız ABD vatandaşlarına 42 bin 486 ilâ 74 bin 310 dolar arasında fatura çıkarıldığı öğrenildi.

Sağlık sigortası bulunanlardan ise, ihtiyaç duydukları tedavi yöntemine göre 21 bin 936 ilâ 38 bin 755 dolar arasında fatura çıkarılıyor.

Koronavirüs tedavisi kapsamında hastanede geçirilecek 6 günlük süreç için sigortasızlardan ortalama 73 bin 300 dolar, sigortalılardan ise ortalama 38 bin 211 dolar talep edildiği bildirildi.

Uzmanlar, sağlık harcamalarını düşük tutmak isteyen ABD vatandaşlarına, “sağlıklı bir yaşam sürme” çağrısını yineledi. Söz konusu faturaların altından kalkamayacak olan kişilere, “düzenli uyumaları, egzersiz yapmaları, dengeli beslenmeleri, gün içerisinde ellerini yıkamaları, yüzeyleri temiz tutmaları, yüzlerine dokunmaktan kaçınmaları ve sosyal mesafeyi mümkün olduğunca korumaları” önerildi.