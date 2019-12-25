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ABD'nin o şehrinde iPhone yasaklandı

ABD'nin o şehrinde iPhone yasaklandı

ABD'deki San Francisco şehri yüz tanıma teknolojisini yasaklayınca yanlışlıkla iPhone kullanımını da yasaklamış oldu. Durum geç de olsa fark edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco, polis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasaklayan ilk şehir olmuştu. Ancak yetkililer, yasa yürürlüğe girdikten sonra bir hata yaptıklarını fark etti.

Ensonhaber'in aktardığına göre yetkililer, daha önce kendi çalışanlarına da iPhone verdiklerini ve iPhone'larda da FaceID yüz tanıma teknolojisi olduğunu hatırladı. Kısacası alınan bu karar, iPhone'ların kullanımını da yasaklamış oldu.

San Francisco’nun yerel denetim kurulu, kendi yayınladıkları yüz tanıma teknolojisini yasaklayan yasayı değiştirmek için harekete geçti.

Yasanın değişmesi için oy kullanan yetkililer, daha sonra yaptıkları değişikliği belediye başkanı London Breed'in onayına sundu.

Belediye başkanı onayladığı taktirde çalışanlar, iPhone'ların kilidini açmak için yeniden FaceID teknolojisini kullanabilecek.

(DHA)


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