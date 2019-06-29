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  3. ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey´in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı´na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi.

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey´in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı´na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08:35'de acil durum ilan edildi.

(DHA)

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