ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey´in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı´na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08:35'de acil durum ilan edildi.

(DHA)