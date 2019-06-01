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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:03 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:03

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslümanlar camilere akın etti

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslümanlar camilere akın etti

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

Bergen Diyanet Camisi'nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce Müslüman ve gayrimüslim birlikte iftar açtı.

Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey'de, iftar nedeniyle canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklara yönelik İngilizce Hacivat-Karagöz oyunu gösterisi düzenlendi.

Camiyi dolduran Müslümanlar, teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

(AA)

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