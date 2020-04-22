Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,978
  • 7,5787
  • 378.553
  • 97619
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'nin Missouri eyaleti, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında 'bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 814 bin 587'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 43 bin 796 kişi öldü.


Ceset kokusu alan akbabalar New York üzerinde görüldü

Ceset kokusu alan akbabalar New York üzerinde görüldü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Emir Dağları'ndaki yılkı atları havadan görüntülendi

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu