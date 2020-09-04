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  3. ABD'nin Kenosha kentindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde 252 kişi tutuklandı!
04 Eylül 2020 Cuma 00:46 | Son Güncelleme:

ABD'nin Kenosha kentindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde 252 kişi tutuklandı!

ABD'nin Kenosha kentindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde 252 kişi tutuklandı!
AA

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda şu ana kadar 252 kişinin tutuklandığı bildirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin yaptığı açıklamaya göre, siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu 23 Ağustos'tan itibaren 252 kişi tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, tutuklanan kişilerin 132'sinin ise Kenosha kentinde ikamet etmediği belirtildi.

Kentte 24 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı dün itibarıyla sona ermişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından 7 el ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polisin sırtından yaraladığı Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.

ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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