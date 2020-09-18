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  • ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları salgın nedeniyle 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak
18 Eylül 2020 Cuma 22:23 | Son Güncelleme:

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları salgın nedeniyle 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları salgın nedeniyle 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak
AA

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle Kanada ve Meksika ile olan sınırlarının "zorunlu olmayan tüm seyahatlere" kapalı tutulması kararını 21 Ekim'e kadar uzattı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Komiseri Mark Morgan, koronavirüs salgını nedeniyle Kanada ve Meksika ile olan sınırların kapalı tutulması kararının 21 Ekim'e kadar uzatıldığı aktardı.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin karadan bağlantısı olan iki komşusu Kanada ve Meksika ile sınırları "zorunlu olmayan tüm seyahatlere" kapalı kalmaya devam edecek.

Morgan, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlatabilmek amacıyla kara sınırlarımızın kapalılığını 21 Ekim'e kadar uzatıyoruz ancak bu süreçte zorunlu ticaret ve seyahat akışını sağlayacağız."

İlk olarak 21 Mart'ta getirilen seyahat yasağı kararı daha sonra her seferinde "birer ay" şeklinde uzatılmıştı.

ABD, 202 bini geçen ölü sayısıyla dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

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