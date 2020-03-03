ABD'nin kalbine kadar ilerledi... Koronavirüs New York'ta!

YAVUZ ATALAY – WASHINGTON

ABD’nin kalbi konumunda olan ve başkent DC’ye yalnızca 4 saat uzaklıkta olan New York’ta Korona Virüs tespit edildi. Bu vaka, New York’ta tespit edilen ikinci vaka.

50 Yaşında bir avukat olan isim, New York, Manhattan’da tedavi altına alındı. Şahsın son zamanlarda düzenlemiş olduğu bir yurtdışı sehayati olmadığı da öğrenildi.

Virüsü New York’a nasıl getirdiği bilinmeyen ismin, oğlunun okuduğu okul da tedbir amaçlı olarak kapatıldı.