Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0842
  • 6,7876
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'nin kalbine kadar ilerledi... Koronavirüs New York'ta!

ABD'nin kalbine kadar ilerledi... Koronavirüs New York'ta!

ABD'nin kalbine kadar ilerledi... Koronavirüs New York'ta!

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında, her ne kadar halkı sakin olmaya davet etmiş olsa da, dünyayı sarsan virus ABD'nin kalbi New York'ta görüldü.

YAVUZ ATALAY – WASHINGTON

ABD’nin kalbi konumunda olan ve başkent DC’ye yalnızca 4 saat uzaklıkta olan New York’ta Korona Virüs tespit edildi. Bu vaka, New York’ta tespit edilen ikinci vaka.

50 Yaşında bir avukat olan isim, New York, Manhattan’da tedavi altına alındı. Şahsın son zamanlarda düzenlemiş olduğu bir yurtdışı sehayati olmadığı da öğrenildi.

Virüsü New York’a nasıl getirdiği bilinmeyen ismin, oğlunun okuduğu okul da tedbir amaçlı olarak kapatıldı.


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!