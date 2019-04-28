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  3. ABD'nin hedefindeki iki ülke iş birliğini sıklaştırıyor

ABD'nin hedefindeki iki ülke iş birliğini sıklaştırıyor

ABD'nin hedefindeki iki ülke iş birliğini sıklaştırıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Kuzey Kore’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşılaşan Kuzey Kore’nin Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım paketlerini açıklamasının ardından Tahran’a gitmişti.

TM Dijital Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberini aktaran Reuters ziyaretle ilgili herhangi bir tarih vermezken, Zarif’in “Seyahatle ilgili detaylı bilgiler yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır.” sözlerine yer verdi.

Uzun süredir ABD yaptırımlarının muhatabı olan Kuzey Kore’nin Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD’nin İran’a yeni yaptırım paketlerini açıklamasının ardından Ağustos 2018’de İran’ı ziyaret etmişti.

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