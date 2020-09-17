ABD'nin Filistin planını itiraf etti: Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD'nin Filistin yönetimini şekillendirme arzusu olmadığını belirterek, Ortadoğu'nun tartışmalı ismi Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Friedman, işgal altındaki Batı Şeria’dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara’da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA"

Büyükelçi Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD’li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti.