ABD'nin ardından Fransız gemileri Çin'i kızdırdı

Çin Savunma Bakanlığı'na göre, Fransız savaş gemisi 7 Nisan'da “yasadışı olarak Çin'in karasularına girdi” ve Çin donanması bu gemiyi uyardı.

Reuters'ın Fransız Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı açıklamaya göre, Fransız donanmasının Tayvan Boğazı'ndan yılda ortalama bir kez herhangi bir olay veya reaksiyon olmadan geçiş yaptığı belirtildi.

Öte yandan Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı (MND) bu ayın başlarında, Çin'e ait iki adet J-11 savaş uçağının 31 Mart'ta Tayvan Boğazı'nın Tayvan tarafına geçerek savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini açıkladı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ DE GERİLİMİ TIRMANDIRMIŞTI

Mart ayı sonlarında ABD donanmasına bağlı USS Curtis Wilbur destroyeri ve USCGC Bertholf sahil güvenlik teknesini tartışmalı bölge Tayvan Boğazı'na girmişti.

Olayın ardından ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, ''24-25 Mart tarihlerinde gemilerimiz uluslararası hukuka uygun bir şekilde Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştır.'' açıklamasında bulunurken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise, ABD'nin Pekin ile Wahington arasında gerilime neden olacak bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyarıda bulunmuştu.

TAYVAN MESELESİ

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, koministlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Kominist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Kominist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Kominist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu ''ayrılma/bölünme karşıtı kanun'' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

(star.com.tr)