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  3. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

YASA TASARISI

Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.

Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.

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