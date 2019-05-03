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  3. ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Satterfield komiteden onay aldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Satterfield komiteden onay aldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Satterfield komiteden onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen David Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesinden onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesinden onay aldı.

Önceki hafta aynı komitedeki oturuma katılan Satterfield'in büyükelçilik adaylığı bugünkü oturumda oylandı.

Senatörlerin çoğunun "evet" oyu vermesiyle büyükelçiliğe bir adım daha yaklaşan Satterfield, ileriki günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da yeterli desteği alması durumunda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olacak.

Öte yandan, aynı komitede yine Trump tarafından "ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı"na aday gösterilen David Schenker'in adaylığı da onaylandı. Schenker de göreve başlamak için Senato Genel Kurulundaki oylamayı bekleyecek.

Satterfield kimdir?

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu. Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Trump, 16 Şubat'ta Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı.

(AA)

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